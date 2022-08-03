صلاح على وشك تحطيم رقم قياسي في "البريميرليغ".. ما هو؟

هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

هل محمد صلاح اللاعب الأقل تقديرًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بات النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، على وشك تحطيم رقم قياسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى صلاح لهزّ شباك نادي فولهام، في الجولة الأولى، ليكون أول لاعب في مسابقة "البريميرليغ" يسجّل في المباريات الافتتاحية للموسم السادس على التوالي.

وسبق لصلاح أن سجّل في جميع المباريات الافتتاحية، في المواسم الخمس الماضية، تحديدًا منذ موسم 2017/ 2018.

في المباريات الافتتاحية، أحرز صلاح أهدافًا بشباك أندية واتفورد ووست هام ونوريتش سيتي وليدز يونايتد، في خلال آخر 5 أعوام.

ويستهل ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي، بمواجهة نظيره فولهام، السبت المقبل، وعلى أرضية ملعب "كرافين كوتاج".

يذكر أن صلاح لعب 4 مباريات أمام فولهام، سجّل خلالها هدفين.