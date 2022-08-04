أبوتريكة عن قرارات الأهلي: متواضعون بدون ضعف وأقوياء بلا غرور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق محمد أبوتريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" حاليا، على القرارات التي اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي، الخميس، باستكمال بطولة الدوري بالناشئين وتعليق المشاركة في بطولتي الكأس والسوبر، احتجاجا على الأداء التحكيمي.

وقال أبوتريكة، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نحن متواضعون بدون ضعف وأقوياء بلا غرور"، مضيفا: "إحنا الأهلي معاك يا أهلي".

جاء ذلك تعليق على بيان النادي الأهلي الذي أعلن فيه أن "مجلس الإدارة قرر المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها. والمطالبة بإيقاف حكم الــ VAR في مباراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه".

وأضاف بيان الأهلي أن مجلس الإدارة قرر "عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم (كأس مصر والسوبر المصري) لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي". كما قرر مجلس الإدارة "استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة".

وأثارت مباراة الأهلي وفاركو، الأربعاء، التي انتهت بالتعادل السلبي، جدلا حول الحالات التحكيمية في المباراة، خاصة إلغاء هدف للأهلي بعد تدخل الـVAR. كما سبق للأهلي الاحتجاج عدة مرات خلال الموسم الحالي على أداء الحكام.