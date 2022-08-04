دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار إلغاء هدف لاعب الأهلي المصري، يرسي تاو، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس، وذلك نظرا لاتفاق كثير من اللاعبين السابقين والمغردين على صحة هذا الهدف.

وكان قد سجل تاو هدف فريقه بينما كانت تشير نتيجة المباراة أمام فاركو إلى التعادل السلبي، لكن حكم الساحة، محمود عاشور، ألغى الهدف بتدخل من تقنية الـ"VAR" لتنتهي المباراة صفرية النتيجة.

وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة على تويتر، إذ عبر الكثير من المغردين عن امتعاضهم، في حين نشر أحد الحسابات مقطع فيديو يُظهر اتهاما صريحا من أحد المشجعين للحكم بتشجيع الزمالك.

ونظرا لحساسية السباق على لقب الدوري المصري الممتاز، أثارت اللقطة غضبا واسعا من جانب جماهير الأهلي.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المحلي برصيد 66 نقطة في حين يحتل الأهلي المركز الثالث بـ56 نقطة مع فرق مباراة وحيدة بين الفريقين.

نستعرض فيما يلي أبرز التعليقات على هدف بيرسي تاو الملغي: