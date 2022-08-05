بعد بيان الأهلي.. مرتضى منصور يرد على محمود الخطيب ويتحدث عن التحكيم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، على البيان الصادر عن مجلس إدارة الأهلي بشأن التحكيم، مشيرا إلى أنه لا يوجد تحكيم "على المزاج"، ولفت إلى أن رئيس الأهلي محمود الخطيب هو السبب في تراجع مستوى الفريق.

وقال مرتضى منصور في مداخلة هاتفية عبر قناة الزمالك: "لا يوجد تحكيم على ألمزاج... المشكلة ليست في أي جهة بل في إصرار محمود الخطيب على استمرار موسم كورونا من الدوري".

وأضاف رئيس الزمالك قائلا: "أقول للخطيب وأعضاء مجلس إدارة الأهلي إذا كنتم حزينين على هدف لم يكن تسللا بفارق مليمتر فماذا سيقول النادي الذي ظُلم لمدة 60 سنة".

وتابع منصور قائلا: "المشكلة عندك يا سيد محمود الخطيب فأنت الذي وصلت موسمين ببعض ولاعبوك لم يتحملوا ضغط المباريات".

وأردف رئيس الزمالك قائلا: "أكثر فريق ظُلم من التحكيم المصري هو الزمالك لكننا نحترمه... وإذا كنتم تريدون حكام أجانب سأستقدمهم على حسابي".

وطالب منصور إدارة الأهلي بعدم "شحن الجماهير" مؤكدا أنه من غير المقبول أن يكون النادي الأهلي جزءا من مشكلة جديدة.

يذكر أن الأهلي أصدر بيانا مساء الخميس طالب فيه بإقالة لجنة التحكيم وذلك بعد أن أُلغي له هدف بداعي التسلل في مباراته الأخيرة أمام فاركو، وهدد الأهلي بالانسحاب من كأس مصر والسوبر المصري ومواصلة مبارياته بالدوري بفريق الناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة.