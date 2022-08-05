دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لم يغلق المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، الباب أمام إمكانية انتقال اللاعب البرتغالي، برناردو سيلفا، إلى برشلونة الإسباني مشيرا إلى أنه يريده أن يبقى لكنه لن يقف في وجه رغبة اللاعب.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام وستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: "أتمنى أن يبقى برناردو سيلفا هنا فهو لاعب مميز جدا بالنسبة لنا وداخل غرف تبديل الملابس بالنسبة لي، لكنني لا أعرف ما سيحدث".

وتابع بيب قائلا عن سيلفا: "إذا بقي فالأمر مثالي وإذا قرر الرحيل فهذه كرة القدم فلدى الأندية اتفاقيات ولدى اللاعبون رغبات ولست الشخص الذي يقف بوجه رغبات الناس".

وأضاف المدرب الإسباني لمانشستر سيتي: "لم أقل إنه (برناردو) سيرحل"، وتابع: "قلت دائما إنني أريد الأفضل للاعبي، وأريد أن يبقى برناردو بالطبع، وإيجاد لاعب أو تعوريضه هذا الموسم أمر صعب، أريد أن يبقى 100%".

وأردف غوارديولا قائلا: "لم يتلق مانشستر سيتي أي عرض حتى على حد علمي ولا الموسم الماضي هذا كل ما يمكنني أن أقوله، برناردو جاهز ويتدرب بشكل جيد جدا وجاهز لمباراة الأحد"، حسب قوله.

يذكر أن تقارير صحفية عدة تحدثت عن رغبة برشلونة بضم لاعب الوسط البرتغالي لتدعيم صفوفه للموسم القادم، لكن المفاوضات لم تبدأ بعد على ما يبدو بين الناديين.