دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يرى يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح متحمس دائماً للفوز والتسجيل، ولن يفكر في الوافدينِ الجدد لمسابقة (البريميرليغ)، النرويجي إرلينغ هالاند والأوروغواياني داروين نونيز.

وقال يورغن كلوب لوسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام فولهام: "أعتقد أن الدافع الأكبر لمحمد صلاح هو الفوز بالمباريات والتسجيل، هذا هو الحال بالتأكيد".

وأضاف كلوب: "لا أعتقد أنّه يفكر كثيراً في اللاعبين الآخرين، أو عدد المرات الّتي يسجّلون فيها".

وتابع المدرب الألماني قائلاً: "قد يفعل ذلك في مايو عندما يكون لديه 34 أو 35 هدفاً، والآخران (إرلينغ هالاند وداروين نونيز) لديهما 32 هدفا، ولكن قبل ذلك لا أعتقد".

وكان محمد صلاح قد جدّد عقده مع نادي ليفربول، خلال الصيف الحالي، فيما انضمّ الأوروغواياني داروين نونيز لصفوف الريدز، والنرويجي إرلينغ هالاند لمانشستر سيتي.

وسبق لصلاح وأن حصد جائزة الحذاء الذهبي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، في مواسم: 2018/2017 و2019/2018 و2022/2021.

ويستهل صلاح مشواره مع ليفربول في (البريميرليغ)، في الموسم الجديد، بمواجهة نادي فولهام، السبت، وعلى أرضية ملعب "كرافين كوتاج".