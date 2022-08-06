صلاح يرفض هزيمة ليفربول.. ويحقق رقماً قياسياً في "البريميرليغ"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفض النجم المصري محمد صلاح هزيمة نادي ليفربول، في افتتاح مباريات الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقاده للتعادل الإيجابي مع نادي فولهام، بهدفين لمثلهما، إذ سجّل هدفاً وصنع آخر.

وتمكّن صلاح من صناعة الهدف الأول لزميله داروين نونيز في الدقيقة 64، قبل أن يحرز هدف التعديل في الدقيقة 81، فيما سجّل هدفي فولهام الكسندر ميتروفيتش.

وحقق صلاح رقماً قياسياً في (البريميرليغ)، إذ أصبح أول لاعب يسجّل في المباريات الافتتاحية للموسم السادس على التوالي.

وسبق لصلاح أن سجّل في جميع المباريات الافتتاحية، في المواسم الخمس الماضية، تحديداً منذ موسم 2017/ 2018.

وأضاف صلاح نادي فولهام إلى قائمة الأندية الّتي هز شباكها، خلال المباريات الافتتاحية، والّتي تضمّ: واتفورد ووست هام ونوريتش سيتي وليدز يونايتد.