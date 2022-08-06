"أسطورة".. صلاح يُثير تفاعلاً بإنجاز غير مسبوق في الدوري الإنجليزي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار النجم المصري محمد صلاح تفاعلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حقق إنجازًا غير مسبوق في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن أصبح أول لاعب يسجّل في المباريات الافتتاحية للموسم السادس على التوالي.

وسبق لصلاح أن سجّل في جميع المباريات الافتتاحية، خلال المواسم الخمسة الماضية، قبل أن يضيف نادي فولهام إلى قائمة الأندية الّتي هزّ شباكها في اللقاء الافتتاحي.

وأحرز صلاح هدفاً وصنع آخر، وقاد فريقه ليفربول إلى تحقيق نتيجة التعادل الإيجابي مع فولهام، بهدفين لمثلهما.

وتفاعل رياضيون وإعلاميون ومُغرّدون مع إنجاز محمد صلاح، ووصف بـ "الأسطورة".

وقال الصحفي أحمد الحنفي عبر حسابه في تويتر: "‏محمد صلاح أصبح أكثر لاعب يسجل في المباريات الافتتاحية للبريميرليغ في التاريخ (8 أهداف) اللي يراهن على صلاح مايخسرش.. الأفضل في البريميرليغ بإذن الله".

وكتب المعلق الرياضي بلال علام: "‏محمد صلاح درس عظيم.. أكيد موهوب لكن في عالمنا الموهبة وحدها لا تكفي هتتعب لو هتعمل مقارنات بينه وبين أي حد لأن صلاح جمع كثير من العناصر بذكاء صلاح بيجتهد وبيصبر وبيتدرب وبيتعلم عشان كده الكرة بتكافئه بكل سهولة أسطورة".

وغرّد الإعلامي عمرو الجرزاوي: "‏صلاح يسجل الموسم السادس ع التوالي.. محمد صلاح دُمتم فخر لنا".

قال أحد المُغردين: "‏محمد صلاح يسجل في افتتاحية البريميرليغ للمرة السادسة على التوالي.. إعجازي"، وأضاف آخر: "‏محمد صلاح ينافس نفسه في الدوري الإنجليزي".