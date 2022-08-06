دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، تحذيرات للهلال قبل المباراة الودية المرتقبة بين الفريقين في العاصمة البريطانية لندن، مشيرًا إلى ان فريقه جاء لتقديم "دروس قاسية" أمام "الزعيم" السعودي.

وقال آل الشيخ في تغريدات عدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "مباراتنا مع الهلال فرصة لاختبار قدرات مهاجمين الميريا قبل موقعة ريال مدريد... اعطيت تعليماتي للمدرب بعدم مراعاة مشاعري كوني هلالي في التسجيل... الهلال فريقي المفضل ولكن اسود ألميريا صعبة الترويض"، حسب قوله.

وتابع رئيس ألميريا في تغريدة أخرى قائلا: "جئنا لموطن كرة القدم في انجلترا لتقديم الدروس القاسية"، حسب قوله.

وكتب آل الشيخ تغريدات أخرى عدة يحذر فيها الهلال من مواجهة ألميريا وجاء في أولها: "سأنتهي من المقبلات قريبًا مع الهلال استعدادا للطبق الرئيسي مدريد"، وتابع: "القلم الازرق دائما للكتابه لكن التصحيح دائما بالأحمر ... الوضع يوم الاحد"، في إشارة إلى لوني الفريقين السعودي (أزرق) والإسباني (احمر وأبيض).

وأردف رئيس ألميريا في تغريدة لاحقة تضمنت صورة خلاط كهربائي: " ما أحب الخلط باليدين"، حسب قوله.

ومن المقرر أن يواجه الهلال ألميريا في لندن في 7 أغسطس/آب الجاري، في مباراة تحضيرية للفريق الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد بافتتاح مباريات الدوري الإسباني.