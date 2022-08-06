مرتضى منصور يكشف حقيقة معاقبة إمام عاشور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على صحة قرار طرد لاعب الفريق، إمام عاشور، بسبب احتفاله مع الجماهير بالقفز على السور الحديدي الفاصل بين الملعب والمدرجات، مما تسبب في سقوطه، خلال مباراة الفارس الأبيض والجونة، أمس الجمعة.

وفاز الزمالك على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد. كان إمام عاشور سجّل الهدف الرابع لفريقه، ليحتفل بطريقة وصفت بـ "المبالغة"، وأدت إلى تلقيه بطاقة صفراء ثانية ثمّ الطرد.

وقال مرتضى منصور لقناة "الزمالك": "قرار طرد إمام عاشور صحيح 100%، وقبل نهاية المباراة فرضتُ عليه عقوبة، الزمالك نادي المبادئ والقيم"، حسب قوله.

وأضاف منصور: "عقوبة إمام عاشور مستحقة، المباراة كانت من الممكن أن تكون نتيجتها 0/1، وحينها الفريق المنافس يحقق التعادل والدوري سيضيع".

وتابع منصور، قائلاً: "الزمالك وفر أتوبيسات وسندوتشات لجماهيره، لمساندة الكيان وأشكرهم، عكس جماهير سافرت للمغرب بالتقسيط".

وأوضح منصور: "جمهور الزمالك لا يقل عن جمهور الأهلي، وجماهير الزمالك الأكبر في العالم العربي"، حسب تعبيره.

وعن قرارات الأهلي باستكمال مسابقة الدوري المصري باللاعبين الناشئين والعائدين من الإصابة، عقب رفض قرارات التحكيم، قال منصور: "الجميع بَاتَ يدافع عن الأهلي بدون وجه حقّ بعد مباراة الفريق أمام فاركو، على الرغم من أن الزمالك أكثر نادٍ يتعرّض للظلم التحكيمي"، حسب قوله.

وأكمل منصور: "هدف الزمالك الّذي سجّله سيف الدين الجزيري صحيح، وفي نفس الوقت هدف الجونة من تسلل واضح، إحنا هنولع في الـ VAR بعد هذه الأخطاء، والّتي كانت ضدّ فريقي"، حسب تعبيره.

يذكر أن نادي الزمالك يتصدر سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه.