محمود الخطيب: الأهلي ليس للبيع ولن نسمح بالمزايدة على وطنيتنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بيّن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، أن المدير الفني البرتغالي، ريكاردو سواريش، متخوف من النتائج القادمة، بعد قرار استكمال مسابقة الدوري المصري باللاعبين الناشئين والعائدين من الإصابة، مُشيراً إلى أن إدارة الفريق لن تحاسب المدرب في حال سوء النتائج.

وقال محمود الخطيب لقناة النادي الأهلي: "اتخذنا قرار اللعب بالناشئين والعائدين من الإصابة لمنح الأساسيين راحة، بدلاً من اللعب لموسم رابع على التوالي دون راحة".

وأضاف الخطيب: "المدرب متخوف من النتائج في ظل اللعب بالشباب، لكن لن نحاسبه على النتائج لأن هذه الفترة نتخذها كإعداد للموسم المقبل".

وتابع محمود الخطيب، قائلاً: "بما أن بطولة الدوري ابتعدت عن الأهلي سواء بتعمد أو غير تعمد قررنا استكمال المسابقة بالشباب".

وأكمل رئيس النادي الأهلي قائلا: "الأهلي ليس للبيع، الأهلي ملك لجماهيره وأعضائه، وسيعود لمنصات التتويج" حسب قوله.

وواصل رئيس نادي الأهلي: "هناك أمور أخرى خارجية تحاول النيل من الأهلي ومنها التحكيم، نحن نطلب العدل فقط، وأرسلنا الكثير من الخطابات إلى اتحاد الكرة ولا يرد علينا أيّ شخص"، حسب تعبيره.

وأردف الخطيب: "كنت أتمنى أن يحظى تكريم الأهلي خارجياً بالاهتمام الّذي يليق به في الداخل، ولكن يبدو أن إنجازات الفريق تثير البعض"، على حد قوله.

وأتمّ محمود الخطيب: "الأهلي نشأته كانت وطنية، ولن نسمح لأحد بالمزايدة على الفريق، وسيظل النادي داعماً للدولة والقيادة السياسية" حسب تعبيره.

يذكر أن الأهلي قد أصدر قرارات عدّة، عقب اعتراضه على التحكيم، في مباراة الفريق مع فاركو، الأربعاء الماضي، ومنها استكمال الدوري باللاعبين الناشئين والعائدين من الإصابة، إضافة لعدم المشاركة بالمسابقات المحلية الأخرى، لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي.