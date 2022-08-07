دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشهد النسخة الحالية من مسابقة الدوري الألماني حضور رباعي عربي، إذ يلعب المغربي نصير مزراوي لبايرن ميونخ، ومواطنه أيمن أزهل لباير ليفركوزن، فيما يمثّل الجزائري رامي بنسبعيني بوروسيا مونشنغلادباخ، والتونسي إلياس سخيري كولن.

وانطلقت منافسات (البوندسليغا) موسم 2023/2022، الجمعة، بمواجهة بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت، وانتهت بفوز البافاري بسداسية مقابل هدف.

واُستكملت منافسات الجولة الأولى، السبت، وبرز الجزائري رامي بنسبعيني، إذ سجّل هدفا، ساهم من خلاله بفوز بوروسيا مونشنغلادباخ على نادي هوفنهايم بثلاث أهداف لواحد.

وشهدت بطولة (البوندسليغا) في العقود الأخيرة تألقاً لافتاً لعدد من اللاعبين العرب، الذين نالوا استحسان وإشادة المتابعين على نطاق واسع.

كان التونسي زبير بية أحد الأسماء التي سطع نجمها في البطولة، إذ لعب لنادي فرايبورغ بين عامي 1997 و2001، وخاض 85 مباراة مع الفريق، ساهم خلالها بإحراز 28 هدفاً، ويُعتبر أول لاعب عربي يحمل شارة القيادة لأحد أندية الدوري الألماني.

وظهر المصري محمد زيدان لمدة 7 سنوات في البطولة، بين عامي 2005 و2012، ومثّل 4 أندية، هي: فيردر بريمن وماينز وهامبورغ وبوروسيا دورتموند، ولعب معهم 155 مباراة، سجّل خلالها 47 هدفاً، وقدّم 17 تمريرة حاسمة.

ومثّل الجزائري عنتر بن يحيى ناديي بوخوم وكايزرسلاوترن في الفترة من 2007 إلى 2012. وشارك في 102 مباراة شهدت تسجيله 7 أهداف.

ولعب اللبناني يوسف محمد لنادي فرايبورغ بين عامي 2004 و2007، قبل أن ينتقل لنادي كولن ويلعب معه حتّى عام 2011، خاض 118 مباراة، أحرز 5 أهداف وصنع هدفاً واحداً.

وانضمّ المغربي مهدي بن عطية لصفوف بايرن ميونخ عام 2014، لمدة موسمين، ولعب 29 مباراة مع البافاري، ساهم خلالها بتسجيل 4 أهداف.