دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مفاجأة بشأن حديث الإدارة معه عن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكان غوارديولا قد تعرّض لانتقادات واسعة، بعد إخفاقه في مسابقة (التشامبيونز ليغ) خلال السنوات الماضية، على الرغم من هيمنة السيتي على البطولات المحلية.

وزعمت تقارير صحفية في وقت سابق أن غوارديولا يفكر بالرحيل، بسبب الضغط الكبير عليه لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال بيب غوارديولا لوسائل الإعلام: "ربما يقول الناس إن هذا عذر، لكني لستُ هنا للفوز بدوري أبطال أوروبا، فإدارة النادي لم تطلب مني ذلك".

وأضاف غوارديولا: "حياتي لا تتوقف على دوري الأبطال، أحب الفوز باللقب، وسنعمل على تحقيقه، لكنّه ليس هوساً للنادي".

وتابع مدرب مانشستر سيتي: "في كلّ موسم أستهدف الفوز بـ 4 ألقاب، ولو دربت لمدة 30 أو 40 عاماً سأسعى خلال كلّ عام لإحراز دوري أبطال أوروبا، لكني لا أشعر بالفشل خلال سنوات عدم التتويج باللقب".

وأكمل غوارديولا: "الهدف الرئيسي بالنسبة لي تحسن الفريق واللعب بشكل أفضل، أنا هنا في مانشستر سيتي من أجل اللعب بشكل أفضل فردياً وجماعياً".

وأتمّ غوارديولا: "لا أفكر فيما سيحدث بعد 11 شهراً، إذا فزنا أو خسرنا، إذا فزنا فهذا مذهل وإن خسرنا سيكون إخفاقاً، ولن يتغيّر أيّ شيء".

وسبق لبيب غوارديولا وأن حقق لقبي دوري أبطال أوروبا مع نادي برشلونة، في عامي 2009 و 2011، فيما أخفق في التتويج باللقب مع ناديي بايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي.