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نشر الأحد ، 07 اغسطس / آب 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف الجزائري رامي بن سبعيني، لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ، الأضواء، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الألماني، إذ سجّل هدفاً جميلاً، في مباراة فريقه وهوفنهايم، التي انتهت بفوز الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وشهدت الدقيقة الـ 42 من زمن المباراة تسجيل رامي بن سبعيني الهدف الثاني لبوروسيا مونشنغلادباخ، بطريقة "مُذهلة".

وارتقى بن سبعيني في الهواء من أجل الوصول إلى الكرة، ونجح في التفوق على جميع المدافعين، ثمّ أطلق تسديدة "مقصية" رائعة، سكنت شباك حارس نادي هوفنهايم.

وتمّ تداول الهدف على نطاقٍ واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونال استحسان وإشادة المتابعين.

وكتب أحد المُغردين: "‏هدف عالمي لمحاربنا رامي بن سبعيني ولا أروع"، وقالت مُغردة: "‏عالمي يا رامي .. نجمنا الجزائري “بن سبعيني” يفتتح موسمه في البوندسليغا بمقصية عالمية".

وفي فرنسا، سجّل الأرجنتيني ليونيل ميسي أحد أجمل أهدافه، طوال مسيرته الكروية، ووصف الهدف بـ "الخُرافي".

وجاء هدف ميسي في الدقيقة 86 من زمن مباراة باريس سان جيرمان وكليرمون فوت، بطريقة "الباكورد".

وفاز باريس سان جيرمان على كليرمون فوت بخماسية نظيفة، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الفرنسي.