علم السعودية في مدرجات نيوكاسل.. مقطع فيديو يثير تفاعلًا على تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار ظهور العلم السعودي في مدرجات جمهور نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في مباراته أمام نوتنغهام فورست تفاعلًا على تويتر، الأحد.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر شخصًا يرفع العلم السعودي وسط جماهير نيوكاسل أثناء الاحتفال بالهدف الثاني للفريق.

وكان قد تغلب نيوكاسل يونايتد على الصاعد الجديد للدوري الإنجليزي نوتنغهام فورست، في أولى مباريات الفريق بالموسم الجديد لـ"البريميرليغ"، بهدفين نظيفين.

وسجل اللاعب السويسري فابيان شار هدفا تاريخيا جميلا أعاد للأذهان هدف البلجيكي فنسنت كومباني قبل بضعة مواسم أمام ليستر سيتي.

ووقع المهاجم الإنجليزي كالوم ويلسون على الهدف الثاني للفريق ليضمن الانتصار الأول للفريق في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي كان قد استحوذ على نيوكاسل في أكتوبر/تشرين أول من عام 2021، ونجح بتطوير مستوى الفريق، ونقله من المركز الأخير في الدوري الموسم الماضي إلى المركز 11.