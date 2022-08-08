دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اقترب نادي برشلونة الإسباني من ضم ماركوس ألونسو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، فيما بَاتَ أحد مهاجميه على أعتاب الرحيل.

ويسعى برشلونة إلى استقدام ألونسو، هذا الصيف، نظرًا لعدم وجود بديل لمواطنه الإسباني جوردي ألبا.

وأفادت تقارير صحفية أن الفريق الكتالوني توصل إلى اتفاقٍ مع تشيلسي، ينتقل ألونسو على إثره لصفوف برشلونة، وستبلغ قيمة الصفقة أقل من 10 مليون يورو (10 مليون ونصف دولار).

وقال الصحفي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه في تويتر: "برشلونة سيكمل صفقة ألونسو قريبًا جدًا، المفاوضات في المراحل النهائية مع تشيلسي منذ يوم الجمعة، وهي مسألة تفاصيل".

وأضاف فابريزيو: "ألونسو يريد فقط الانضمام إلى برشلونة في أقرب وقت ممكن، ستكون الرسوم النهائية أقل من 10 ملايين يورو".

ويرتبط ألونسو بعقدٍ مع تشيلسي يمتد حتّى صيف 2023.

في سياق متصل، أشارت تقارير إلى أن أحد مهاجمي برشلونة بَاتَ على أعتاب الرحيل، وتذهب التكهنات إلى أنه إمّا أن يكون الهولندي ممفيس ديباي أو الغابوني أوباميانغ.

وغرّد الصحفي فابريزيو رومانو: "لاعب واحد فقط بين ممفيس ديباي أو أوباميانغ سيغادر برشلونة هذا الصيف".

يذكر أن برشلونة قد أبرم 6 صفقات، في الآونة الأخيرة، إذ تعاقد مع كلّ من: بابلو توري ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي، وفرانك كيسي و أندرياس كريستنسن وجول كوندي.