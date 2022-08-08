مرتضى منصور: "خايف أصحى ألاقي نفسي رئيس الأهلي والزمالك"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- واصل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور هجومه على رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، بعد عدم قبول الأخير مبادرة للصلح طرحها منصور مؤخرا قبل أن يعلن انتهاء مهلتها دون رد من الخطيب.

وقال مرتضى منصور ساخرا في تصريحات تلفزيونية لقناة "الشمس" المصرية: "أنا كلّ قرار ليه تطلع تعمل زيه يا خطيب؟.. أقول غرامة ألاقيك بتطبق بعدها غرامة، أصعد الناشئين ألاقيك بتصعد الناشئين؟.. أنا خايف أصحى الصبح ألاقي نفسي رئيسًا للأهلي والزمالك"، قطبي الكرة المصرية.

وأضاف منصور: "الخطيب خلال خطابه الأخير، قعد يقلع ويلبس النظارة أكتر من نقاط الأهلي في الدوري، قاعد بيقرأ البيانات اللي مبعوتاله"، حسب تعبيره.

وتابع رئيس نادي الزمالك، قائلاً: "الآن مش فاضي للرد على محمود الخطيب، مشغول بأخذ الدوري" على حد قوله.

وأكمل مرتضى منصور: "نادي الزمالك مفتوح لأيّ لاعب طرده الخطيب من الأهلي، شقيق الكابتن إكرامي، إحسان الشحات شغال في النادي بقاله 15 سنة، وبلاش نفرق، إحنا عايزين نوحد"، حسب تعبيره.

وأتمّ منصور: "يا خطيب أنت رئيس نادي من أكبر الأندية في إفريقيا، واللي مش شايف الأهلي هرم يبقى أعمى البصيرة" حسب قوله.

ويتصدر نادي الزمالك سلم ترتيب مسابقة الدوري المصري، برصيد 69 نقطة وبفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه، فيما قرر نادي الأهلي استكمال الدوري باللاعبين الناشئين والعائدين من الإصابة، ورفض المشاركة في المسابقات المحلية الأخرى، بعد الاعتراض على قرارات التحكيم.