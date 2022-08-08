الاتحاد المصري يُعين روجيريو ميكالي مدربا للمنتخب الأولمبي

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نشر الأحد ، 07 اغسطس / آب 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأحد، تعيين البرازيلي روجيريو ميكالي في منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي.

وتأتي هذه الخطوة لبدء مرحلة إعداد الفراعنة تحت 23 عاما، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، المقرر أن تقام في صيف 2024، في العاصمة الفرنسية باريس.

وشارك منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو الماضية، وحينها خرج الفريق من الدور ربع النهائي.

ويُعتبر روجيريو ميكالي أحد أبرز المدربين في البرازيل، إذ سبق وأن أشرف على تدريب نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وجابرييل جيسوس لاعب أرسنال الإنجليزي.

وحقق ميكالي مع منتخب البرازيل تحت 23 عاما ذهبية أوليمبياد ريو دي جانيرو، عام 2016.

وتولى روجيريو ميكالي تدريب نادي الهلال السعودي عام 2021، وخاض 13 مباراة مع الفريق، حقق الفوز في 8 مباريات مقابل الخسارة في 4، وتعادل مرة واحدة.

وتم تعيين ميكالي (53 عاما) مديرا فنيا لنادي الظفرة الإماراتي، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، خلفا للسوري محمد قويض، إلا أن مشواره مع الفريق لم يدم سوى 5 أشهر.