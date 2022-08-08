دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد روبي فاولر، نجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق، أن النرويجي إرلينغ هالاند سيصارع على الحذاء الذهبي، في مسابقة (البريميرليغ) هذا الموسم، مُشيرا إلى أن السباق على الجائزة سيكون مُثيرًا بوجود النجم المصري محمد صلاح.

وقال فاولر في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "قد يكون هالاند هو المفضل بالنسبة لوكلاء المراهنات للفوز بالحذاء الذهبي، لكن السباق هذا الموسم سيكون مُثيرًا للغاية".

وأضاف فاولر: "هالاند سيسجّل أهدافاً كثيرة، وليس لدي شك في ذلك، لكني لستُ متأكدًا من أنه سيفوز بجائزة الحذاء الذهبي، لأن هناك محمد صلاح".

وتابع نجم ليفربول السابق: "محمد صلاح وسون هيونغ مين تقاسما هذا اللقب الموسم الماضي، وأعتقد أنه ستكون هناك نفس المنافسة هذا الموسم".

وقال فاولر: "من المدهش أنّنا نرى محمد صلاح يسجّل 23 هدفاً في الموسم الماضي، وربما يستمر في ذلك"، مُعتبرًا أن تجديده التعاقد مع الريدز "يعني أن هناك ربيعًا جديدًا سيصنعه في ليفربول".

وسجّل صلاح هدفًا وصنع آخر في الجولة الأولى من مسابقة (البريميرليغ)، بينما تمكّن هالاند من إحراز هدفين مع فريقه مانشستر سيتي في شباك وست هام.