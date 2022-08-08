تركي آل الشيخ إلى سالم الدوسري: "لا تخلط إذا سجّلت".. والأخير يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهر مقطع فيديو تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، يطلب من سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال، عدم الاحتفال بطريقة "الخلط"، في حال سجّل في مباراة بطل الدوري السعودي والصاعد حديثاً لمنافسات (لا ليغا).

وفاز الهلال على ألميريا بهدفين لواحد، في مباراة ودّية، أقيمت في إنجلترا، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2022-2023.

ونجح سالم الدوسري في تسجيل الهدف الثاني للأزرق الهلالي، واستجاب لطلب لتركي آل الشيخ، إذ لم يحتفل بطريقة "الخلط"، الّتي أصبحت ضمن أشهر احتفالات الموسم الماضي، عندما ابتدعها لاعب الهلال في إحدى المباريات.

وكتب سالم الدوسري عبر حسابه في تويتر: "‏معالي المستشار.. غالي والطلب رخيص ونفذت طلبك بس انت ما قلت لي لا تسجل وفالكم التوفيق في الليغا إن شاء الله".

ويبدأ نادي ألميريا، الذي يملكه تركي آل الشيخ، مشواره في الدوري الإسباني، الأسبوع المقبل، عندما يستضيف ريال مدريد في الجولة الأولى، فيما يواصل الهلال معسكره الخارجي في إنجلترا، ويواجه نظيره نوتنغهام فوريست، مساء يوم الجمعة المقبل.