تركي آل الشيخ يدعو النصر لمواجهة ودية.. والأخير يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دعا تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، ورئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، نادي النصر إلى مواجهة ودّية تجمعه مع الصاعد حديثاً لمنافسات (لا ليغا).

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه في تويتر: "‏أتشرف نلعب مع النصر الكبير في أي وقت يحددون اليوم وننسق وشرف لنا وتجربة قوية مع فريق قوي وجماهيري عالمي".

ورد مسلّي آل معمر، رئيس نادي النصر، على تغريدة تركي آل الشيخ، قائلاً: "‏‎ولنا الشرف أيضًا اللعب مع نادينا كسعوديين في إسبانيا.. وقريبًا سنحدد موعد المباراة بالتشاور مع المدربين".

وتقرر أن يتحدد زمان ومكان المباراة الودّية بين ألميريا والنصر في وقت لاحق، وبالتشاور مع مدربي الفريقينِ.

كان ألميريا قد واجه الهلال وديًا على الأراضي الإنجليزية، أمس الأحد، وقد فاز الأزرق الهلالي بهدفين لواحد.

ويصطدم ألميريا، المملوك من تركي آل الشيخ، بعملاق (لا ليغا) ريال مدريد، في أولى جولات الدوري الإسباني، الأحد المقبل.

ويخوض النصر معسكرًا خارجيًا في مدينة ماربيا الإسبانية، في إطار تحضيراته للموسم الجديد 2023/2022.