بعد 3 سنوات.. إنتر ميلان يُعلن رحيل التشيلي أليكسيس سانشيز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، الإثنين، رحيل التشيلي أليكسيس سانشيز، بعد مرور 3 سنوات قضاها في صفوف الفريق.

كان عقد سانشيز مع إنتر ميلان يمتد حتى صيف 2023، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق يقضي برحيل اللاعب بشكل مجاني، خلال الصيف الحالي.

وأصدر نادي إنتر ميلان بياناً رسميًا، قال فيه: "يعلن الفريق أنه توصل لاتفاق لإنهاء عقد المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز بالتراضي".

وأضاف البيان: "يود الفريق أن يشكر ألكسيس على المواسم الثلاثة الّتي قضاها في النيراتزوري، والّتي تُوّجت بالفوز بثلاثة ألقاب، ويتمنى له التوفيق لبقية مسيرته".

وانضمّ سانشيز إلى صفوف إنتر ميلان، صيف 2019، على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن ينجح الفريق الإيطالي بضمّه في صفقة انتقال حر.

لعب أليكسيس (33 عامًا) 109 مباريات مع الإنتر، سجّل خلالها 20 هدفاً وصنع 23 آخرين.

وحصد سانشيز 3 ألقاب مع إنتر ميلان، هي: الدوري الإيطالي والسوبر الإيطالي في عام 2021، وكأس إيطاليا عام 2022.

يذكر أن تقارير صحفية قد أشارت إلى أن نادي مارسيليا الفرنسي يعمل على استقدام أليكسيس سانشيز، هذا الصيف.