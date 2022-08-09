"الأهلي أطيب نادٍ في الكون".. ميدو يعلّق على أزمة "كهربا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صرح أحمد حسام "ميدو"، لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، بأن اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" سيعقد اجتماعًا مع إدارة نادي الأهلي، للاتفاق على طريقة دفع الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك.

وقال ميدو في برنامج "الريمونتادا" الذي يقدمه عبر فضائية "المحور": "سيكون هناك اجتماع بين كهربا ووكيله أحمد يحيى مع مدير التعاقدات في النادي الأهلي أمير توفيق، للاتفاق على طريقة دفع الغرامة، والبحث مع كهربا عن الطرق القانونية لدفعها". وأضاف ميدو: "لا بدّ من الاتفاق على طريقة خاصة بين اللاعب والنادي الأهلي بشأن دفع الغرامة".

وتابع لاعب ومدرب الزمالك السابق، قائلاً: "إذا دفع الأهلي بالفعل نصف الغرامة الموقعة على كهربا سيكون هذا الأمر جيد جدًا، ولم أرَ ذلك الأمر من قبل، في الأهلي ناس خيريين جدًا، ويساعدون اللاعبين حتّى في الأزمات الّتي لا دخل لهم بها".

وأكمل ميدو: "لا أصدق أن الأهلي سيفعل ذلك، ولكن إذا حدث فيجب على جمهور الأهلي أن يضيف لقب جديد للنادي، هو: أطيب نادٍ في الكون"، على حد تعبيره، في إشارة إلى الوصف الذي يطلقه جمهور الأهلي على ناديه وهو "أعظم ناد في الكون".

وتردد أنباء في وسائل الإعلام المصرية عن أن النادي الأهلي قد يتجه لدفع نصف الغرامة الموقعة على محمود "كهربا" لصالح نادي الزمالك، والّتي تبلغ 2 مليون دولار، على أن يتمّ خصم النصف الآخر من عقد اللاعب مع المارد الأحمر.

من جانبه، نشر "كهربا" عبر خاصية "ستوري" في موقع إنستغرام صورة له بقميص الأهلي مع مقطع غنائي يحمل رسالة شكر.

يذكر أن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أصدرت قراراً بإيقاف "كهربا" لمدة 6 أشهر، لحين دفع الغرامة لصالح الزمالك، بعد أن فسخ عقده من طرف واحد، في صيف 2019.