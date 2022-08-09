بعد 8 سنوات مع الأهلي.. عمر السومة ينضمّ لصفوف العربي القطري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي العربي القطري عن ضمّ المهاجم السوري عمر السومة إلى صفوفه، لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة من نادي الأهلي السعودي.

وكتب نادي العربي عبر حسابه في تويتر: "‏تم الاتفاق مع النادي الأهلي السعودي على إعارة اللاعب عمر السومة إلى نادينا لمدة موسم واحد، وشكر خاص للنادي الأهلي السعودي على حسن التعاون".

ورحل السومة عن أهلي جدة، بعد توديع الفريق لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، الموسم الفائت، بعد وقوعه في المركز الخامس عشر على سلم الترتيب، برصيد 32 نقطة.

وقضى عمر 8 سنوات مع الأهلي، إذ انضمّ إليه في صيف 2014، قادماً من القادسية الكويتي، وحقق مع الفريق عددًا من الإنجازات الجماعية والفردية.

وحصد السومة 4 ألقاب مع أهلي جدة، هي: الدوري السعودي وكأس ولي العهد، وكأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي.

ولعب السومة 240 مباراة مع الأهلي، بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 192 هدفًا وصنع 30 آخرين.

يُعتبر عمر السومة الهدّاف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين بـ 144 هدفًا، كما سبق أن ظفر بجائزة الحذاء الذهبي للبطولة 3 مرات متتالية.