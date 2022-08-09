أسطورة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز تلمح إلى عزمها التقاعد

(CNN)-- أعلنت سيرينا ويليامز أنها "ستتطور بعيدًا عن التنس" بعد بطولة أمريكا المفتوحة هذا العام لتركز على "أشياء أخرى تهمني".

في مقال في مجلة Vogue، قالت الفائزة 23 مرة في البطولات الأربع الكبرى إنها على الرغم من أنها ستحاول الفوز في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، فقد حان الوقت لها للتحرك "في اتجاه مختلف".

نشرت ويليامز على إنستغرام صورة لها على غلاف مجلة فوغ بعنوان: "وداع سيرينا... أنا سيئة للغاية في الوداع".

وقالت ويليامز: "هذا الوقت صعب دائمًا عندما تحب شيئًا ما كثيرًا. يا إلهي، أنا أستمتع بالتنس. ولكن الآن، بدأ العد التنازلي. يجب أن أركز على كوني أٌماً، وأهدافي الروحية وأخيرًا اكتشاف سيرينا مختلفة ولكنها مثيرة. سأستمتع بهذه الأسابيع القليلة القادمة".

يأتي هذا الإعلان بعد يوم من فوز اللاعبة البالغة من العمر 40 عامًا بأول مباراة فردية لها في 430 يومًا.

لعبت أول مباراة فردية لها منذ أكثر من عام في ويمبلدون في يونيو/ حزيران، وخسرت أمام الفرنسية هارموني تان. بعد ذلك، ألمحت إلى أنها يمكن أن تلعب على أرضها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، التي تبدأ في 29 أغسطس/ آب.

ومع ذلك، في المقال، قالت ويليامز: "لم أحب مطلقًا كلمة تقاعد. لا أشعر بأنها كلمة حديثة بالنسبة لي. كنت أفكر في هذا على أنه انتقال، لكنني أريد أن أكون حساسة بشأن كيف استخدم هذه الكلمة، والتي تعني شيئًا محددًا ومهمًا جدًا لمجتمع من الناس. ربما تكون أفضل كلمة لوصف ما أقوم به هي التطور. أنا هنا لأخبركم أنني أتطور بعيدًا عن التنس، نحو الأشياء التي تهمني".

وتابعت: "للأسف لم أكن مستعدة للفوز ببطولة ويمبلدون هذا العام. ولا أعرف ما إذا كنت سأكون مستعدة للفوز بنيويورك. لكنني سأحاول".