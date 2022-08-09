دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، الثلاثاء، تعاقده بشكل رسمي مع المغربي أشرف بن شرقي، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع نادي الزمالك المصري.

كان بن شرقي رحل عن الزمالك في 21 يوليو/ تمّوز الماضي، عقب تتويج الفريق بلقب كأس مصر على حساب نادي الأهلي.

ونشر نادي الجزيرة في حسابه عبر تويتر مقطع فيديو يحمل مجموعة من تغريدات جماهير الأندية العربية، التي عبّرت عن رغبتها في ضمّ أشرف بن شرقي، وأرفقها بعنوان: "أحلامهم هي واقعنا".

وتعود التغريدات لجماهير أندية: الزمالك والأهلي المصريينِ والريان وقطر القطريينِ والوحدة الإماراتي، والشباب والاتحاد والهلال من السعودية.

وقضى أشرف بن شرقي ثلاثة مواسم مع الزمالك، ولعب 109 مباراة مع الفارس الأبيض، سجّل خلالها 41 هدفًا وصنع 28 آخرين.

حصد بن شرقي (27 عامًا) رفقة الزمالك 5 ألقاب، هي: الدوري المصري وكأس مصر (مرتان)، والسوبر المصري والسوبر الأفريقي.