دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتقد رئيس لجنة الحكام السابق في اتحاد كرة القدم المصري، عصام عبد الفتاح، أن هناك الأفضل من كلاتنبرغ ليخلفه في منصبه، واصفاً الاتهامات الموجّهة ضدّ الحكام بافتقادهم للنزاهية والشفافية بأنها "عيب كبير".

وعيّن الاتحاد المصري الإنجليزي مارك كلاتنبرغ رئيسًا للجنة الحكام، بعد استقالة عصام عبد الفتاح.

وكان نادي الأهلي أصدر بيانًا طالب من خلاله بضرورة إقالة لجنة الحكام، ووصفها بـ"اللجنة التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها".

قال عصام عبد الفتاح عبر فضائية "الحياة المصرية": "قدمتُ استقالتي إلى اتحاد الكرة يوم 15 يونيو/ حزيران، وتقدمتُ باستقالتي حتّى يتحمل كلاتنبرغ المسؤولية الكاملة عن لجنة الحكام"، حسب قوله.

وأضاف: "أتمنى التوفيق لكلاتنبرغ في لجنة الحكام وأن يُساهم في تطوير التحكيم، ولكن بصفتي خبيرًا في الفيفا أرى أن هناك أفضل من كلاتنبرغ"، حسب تعبيره.

وتابع رئيس لجنة الحكام السابق: "كلاتنبرغ لم يرفض الجلوس معي، وشرف له أن يجتمع بي".

وأكمل عصام عبد الفتاح: "كلاتنبرغ تحدّث معي عبر واتس آب، وطلب الاجتماع بي يوم الأحد الماضي، ولكن أحد الأشخاص طلب من كلاتنبرغ عدم الجلوس معي".

وبشأن فرص "نجاح الحكام مع كلاتنبرج (فإنه) سيكون صعبًا نتيجة بعض الصعوبات، أبرزها اللغة والوقت، واللي بيفهموا في التحكيم وعندهم ضمير وأمانة هيقولوا من اللي طور التحكيم في مصر".

وأردف عصام عبد الفتاح: " كلّ من ادعى أن لجنة الحكام تفتقد إلى النزاهة والشفافية، أقول له: عيب كبير وشيء غير محترم على الإطلاق، ولا يوجد أحد يقبل ذلك في العالم".

أتمّ عبد الفتاح: "حكام مصر بخير وشرفاء ومحترمين والبعض يضغط عليهم ويدبر ضدّهم المؤامرات، كان بإمكاني الاستمرار في رئاسة لجنة الحكام لكنني لم أرغب في ذلك".