تيمو فيرنر يغادر تشيلسي.. ويعود إلى لايبزيغ الألماني

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي لايبزيغ الألماني، الثلاثاء، استعادة خدمات اللاعب تيمو فيرنر، قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وأصدر نادي لايبزيغ بياناً رسمياً، حمل الإعلان عن عودة هدّاف الفريق، بعقدٍ يمتد 4 سنوات وحتّى عام 2026، وسيرتدي اللاعب قميص رقم 11.

وذكر موقع "Euro Sport" أن الصفقة ستبلغ بشكل مبدئي 20 مليون جنية إسترليني (24 مليون ونصف دولار).

وقال تيمو فيرنر: "أنا سعيد للغاية لأنني قادر على اللعب مع لايبزيغ مرة أخرى".

وأضاف فيرنر: "أمضيتُ عامين رائعين في تشيلسي، وأنا ممتن حقاً لهما، وتُوّجتُ بلقب دوري أبطال أوروبا، تجربة اللعب في الخارج في دوري جديد ساعدتني حقاً في مسيرتي المهنية".

ويُعتبر مهاجم منتخب ألمانيا تيمو فيرنر الهدّاف التاريخي لنادي لايبزيغ، برصيد 95 هدفاً.

وكان فيرنر قد انضمّ لصفوف تشيلسي الإنجليزي في صيف 2020، ولعب 89 مباراة مع البلوز، بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 23 هدفاً وصنع 21 آخرين.

وحصد فيرنر (26 عاماً) 3 ألقاب مع تشيلسي، هي: دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية