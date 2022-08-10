دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد مايكل أوين، نجم نادي ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، بالنجم المصري محمد صلاح، عقب مستوياته الأخيرة التي يقدّمها مع الريدز.

وقال مايكل أوين عبر منصة "DZAN": "ما يقدّمه صلاح لم يعد يفاجئني، لكن أيّ شخص سيقول إنّه توقع تسجيل صلاح 40 هدفاً في أول موسم له سيكون كاذباً"، حسب قوله.

وأضاف مايكل أوين: "جزء من الأمر بسبب أنّنا رأيناه مع تشيلسي، لم يبدأ وقتها كهدّاف، بل ظهرت حاسته التهديفية مع روما الإيطالي"، حسب تعبيره.

وتابع نجم ليفربول السابق: "لكن أن تأتي وتسجّل 40 هدفاً في موسمك الأول، ثمّ تواصل فعل ذلك في المواسم التالية، فهذا مفاجئ بالنسبة لي"، على حد قوله.

وأكمل أوين: "لطالما اعتقدتُ أن التهديف حاسة طبيعية يُولد اللاعب بها، إمّا أن تكون هدّافاً أو لا، ولهذا أرى الأمر بصفته غريزة لا تُكتسب".

واختتم حديثه أوين، قائلا: "لكني بعد مشاهدة محمد صلاح رأيتُ أن اللاعب يمكن أن يتطور تهديفيًا، تطوره أمام المرمى هو أكثر شيء أذهلني في عالم كرة القدم، لو واصل على هذا المستوى لعدة سنوات أخرى، فسيكون أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق".

كان صلاح قد عادل رقم مايكل أوين، من حيث السجل التهديفي، إذ وصل صلاح للهدف رقم 158 في مختلف البطولات، ليتساوى مع مايكل الّذي يقع في المركز الثامن على سلم ترتيب هدّافي ليفربول.

يذكر أن صلاح سجّل هدفاً وصنع آخر أمام فولهام، في أولى مباريات (البريميرليغ) لموسم 2023/2022.