من أجل منتخب قطر.. هل يطرأ تغيير على موعد انطلاق كأس العالم 2022؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" سيقرر تقديم موعد بداية بطولة كأس العالم في قطر، نسخة 2022، 24 ساعة من أجل البلد المستضيف.

وأجريت قرعة المونديال في أبريل/ نيسان الماضي، وأسفرت عن وقوع منتخب قطر في المجموعة الأولى، بجانب منتخبات: هولندا والسنغال والإكوادور.

وكان من المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتمتد حتّى 18 ديسمبر/ كانون الأول، إضافة إلى أن تكون مواجهة هولندا والسنغال أولى مباريات المونديال، وعلى أن تلعب قطر مع الإكوادور في وقت لاحق من نفس اليوم.

وأشارت تقارير إلى أن قطر طلبت من "الفيفا" تقديم موعد انطلاق البطولة، وخوض لقاء الافتتاح مع الإكوادور يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، بدلاً عن يوم 21.

وتنتظر قطر الموافقة على طلبها من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، برئاسة جياني إنفانتينو، ورؤوساء الاتحادات القارية الـ 6.

يشار إلى أن بطولة كأس العالم ستقام للمرة الأولى في بلد عربي، وفي فصل الشتاء بدلاً عن الصيف.