روجيريو ميكالي: سوف أضمّ محمد صلاح في أولمبياد باريس

هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأولمبي، على رغبته في ضمّ محمد صلاح إلى الفريق، في حال وصول الفراعنة لأولمبياد باريس عام 2024.

وأجاب ميكالي على سؤال أحد الصحفيين، حول إمكانية انضمام محمد صلاح للفريق في أولمبياد باريس، إذ قال: "أشعر كأنّي في البرازيل، قبل أولمبياد 2016 كان السؤال لي هل ستضمّ نيمار؟.. والآن بالتأكيد محمد صلاح لاعب كبير ولديه خبرة، وسوف أضمّه إلينا".

وأضاف ميكالي: "لكن استدعاء محمد صلاح ليس أمرا سهلاً، لا بدّ من التنسيق الجيد لوجوده، إذ هناك صعوبة في الاستعانة باللاعبين الكبار في ظل تمسك أنديتهم بهم".

وتابع مدرب منتخب مصر الأولمبي، قائلاً: "أقوم حالياً بجمع البيانات عن جميع اللاعبين في الأعمار السنية المتاحة، من أجل انضمامهم إلى معسكر المنتخب الأولمبي القادم، والقوة الذهنية هي أساس اختيار اللاعبين".

وأكمل ميكالي: "لا يوجد فارق بين مصر والبرازيل، وأتمنى تحقيق ما حققته مع منتخب بلدي بحصد ميدالية أولمبية".

وعقد الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، مؤتمرا صحفيا قدّم من خلاله المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأولمبي، روجيريو ميكالي، إلى وسائل الإعلام والجماهير.

وتأتي هذه الخطوة لبدء مرحلة إعداد الفراعنة تحت 23 عاماً، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، المقرر أن تقام في صيف 2024، في العاصمة الفرنسية باريس.

يذكر أن ميكالي حصد مع منتخب البرازيل الأولمبي ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو، عام 2016.