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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على البيان الّذي أصدره المستشار القانوني في النادي الأهلي، محمد عثمان، وإعلان الأخير صدور حكم بحبس منصور لمدة شهر، إضافة لغرامة مالية قدرها 10 ألاف جنيه (521 دولاراً).

وكتب الحساب الرسمي لمرتضى منصور عبر فيسبوك: "بعد قليل بيان بالصوت والصورة للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك".

بعد ذلك، نشرت قناة مرتضى منصور في يوتيوب مقطع فيديو، أظهر رئيس نادي الزمالك وهو يلعب كرة الطاولة في مقر الفريق، مُعلقاً: "ده ردي أنا مش فاضيلكم.. لما أفضى أجيلكم" حسب قوله.

ونشر حساب نادي الزمالك عبر تويتر مقطع فيديو يحمل مجموعة لقطات مصورة لمرتضى منصور مع الفريق، وعلّق عليها، قائلاً: "تحت كلّ الظروف، مسيرة الزمالك لن تتوقف".

يذكر أن تقارير صحفية أشارت إلى أن مسؤولين في الدولة المصرية قد عرضوا على الطرفين إنهاء الخلافات بينهما، إلّا أن رئيس المارد الأحمر، محمود الخطيب قد رفض ذلك.

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية قد أصدرت قرارها، بعد اتهام مرتضى منصور بالسب والقذف في القضية المرفوعة ضدّه من قبل محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي.