دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الجمعة، عن قائمة أفضل 15 لاعبًا، خلال الموسم الماضي 2021-2022، إضافة للمرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في القارة العجوز.

ورشح الاتحاد الأوروبي "يويفا" ثنائي ريال مدريد، كريم بنزيما وتيبو كورتوا، إلى جانب صانع ألعاب مانشستر سيتي، كيفين دي بروين، بشكل نهائي لجائزة أفضل لاعب في القارة.

ووقع محمد صلاح في وسط قائمة أفضل 15 لاعبًا، إذ حلّ في المركز السابع بـ 46 نقطة، متأخرًا عن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الحالي، ولوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، وساديو ماني الذي انتقل من ليفربول إلى بايرن ميونيخ.

وتفوّق صلاح على كلّ من: كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وفيرجيل فان دايك، وبرناردو سيلفا وفيليب كوستيتش ولورنزو بيليجريني، وترينت ألكسندر أرنولد وفابينيو.

وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، عن قائمة أفضل 15 لاعبًا في أوروبا.

وتقرر أن يتمّ الإعلان عن الفائز بالجائزة يوم 25 أغسطس/ آب الجاري، خلال حفل قرعة دوري أبطال أوروبا.