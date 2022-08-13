دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال بشير التابعي، مدافع نادي الزمالك السابق، إنه لا يمكن مقارنة أحمد سيد زيزو، لاعب الفارس الأبيض، بنجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة.

وقال بشير التابعي في تصريحات تلفزيونية لقناة "MBC" مصر: "لا يمكن مقارنة أحمد سيد زيزو بالنجم السابق محمد أبو تريكة، مفيش مقارنة خالص، أقول الصراحة ولا أخاف"، حسب تعبيره.

وأضاف التابعي: "جمهور الزمالك من الممكن أن يحزن مني، أبو تريكة ظل لفترة كبيرة في الأهلي وكان هناك استمرارية في أدائه".

وتابع مدافع الزمالك السابق: "أقدر أضع زيزو في مقارنة مع أبو تريكة عندما نشاهد مستواه في الموسم المقبل والذي يليه، وهذا ليس معنى ذلك أن زيزو لاعب قليل".

يُعتبر الموسم الحالي 2022/2021 من أبرز المواسم في مسيرة اللاعب أحمد سيد زيزو، إذ يعتلي ترتيب هدّافي الدوري المصري برصيد 19 هدفاً، وقاد فريقه الزمالك لتصدر ترتيب المسابقة بـ 72 نقطة.

وتحدّث بشير التابعي عن احتمالية عودة اللاعب التونسي فرجاني ساسي إلى صفوف الزمالك في الموسم المقبل، إذ قال: "من وجهة نظري الفريق ليس بحاجة إلى فرجاني ساسي، ولن يكون مفيدًا"، على حد قوله.

واختتم التابعي: "الزمالك السنة دي عظيم، ربنا يخلي لنا الزمالك"، حسب تعبيره.