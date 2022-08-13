أنشيلوتي يكشف موعد اعتزاله.. ويتحدث عن "الكرة الذهبية" ومونديال قطر 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، موعد اعتزاله التدريب، بعد سنوات طوال من العمل داخل المستطيل الأخضر.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات لصحيفة "Il Messaggero" الإيطالية: "مع نهاية فترتي مع الفريق، ستنتهي مسيرتي، بعد ريال مدريد سأعتزل".

وأضاف أنشيلوتي: "ريال مدريد هو أفضل نادٍ في العالم، ومن المنطقي أن أعتزل بعد تلك التجربة".

وتابع أنشيلوتي: "ريال مدريد وميلان هما الفريقان اللذان يرتبط قلبي بهما، الأول يتصدر قمة الأندية في العالم، ولديه لاعبين أصحاب خبرات مثل كاسيميرو وبنزيما ومودريتش، ويساعدون الشباب في إثبات أنفسهم بالنادي".

وينتهي عقد كارلو أنشيلوتي مع الميرنجي في يونيو/ حزيران 2024.

وعن إقامة بطولة كأس العالم 2022 في توقيت مختلف عن المعتاد عليه، قال أنشيلوتي: "في المونديال لن نواجه أيّ مشاكل، اللاعبون سيذهبون في وضعية جيدة وسيحضرون بشكل جيد ويستمتعون بالمباريات".

وأكمل المدير الفني لريال مدريد: "لكن السؤال هو ما بعد كأس العالم وكيف سيعودون؟.. كانوا بعد البطولة يذهبون في إجازة ولكن في العام الحالي سيعودون على الفترة الأهم من الموسم، عليك تقييم التعب والتفكير في الراحة".

وأوضح أنشيلوتي أن اللاعب الذي يستحق الكرة الذهبية لعام 2022: "بالطبع، كريم بنزيما، لقد قدّم موسمًا استثنائيًا مع الفريق".

وأتمّ أنشيلوتي: "أنا مندهش من عدم وجود توني كروس ضمن المرشحين للكرة الذهبية، لقد حظى بموسم رائع، هو يستحق التواجد مثله مثل دافيد ألابا وإيدر ميليتاو وفيديريكو فالفيردي".

يذكر أن أنشيلوتي (63 عامًا) هو المدرب الوحيد الذي فاز بلقب الدوري في جميع البطولات الخمس الكبرى في أوروبا، وذلك مع أندية: ريال مدريد في إسبانيا وتشيلسي في إنجلترا، وميلان في إيطاليا وباريس سان جيرمان في فرنسا، وبايرن ميونيخ في ألمانيا.