تركي آل الشيخ يكشف خطة ألميريا لإيقاف هجوم ريال مدريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، ورئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن خطة فريقه لإيقاف هجوم نادي ريال مدريد، بطل أوروبا ومسابقة (لا ليغا)، الموسم الفائت.

ويفتتح ألميريا مشواره في بطولة الدوري الإسباني، في الموسم الجديد، بمواجهة حامل اللقب ريال مدريد، مساء الأحد، وعلى أرضية ملعب "ميديتيرانيو".

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه في تويتر: "‏ان شاءالله بكرا 9 في الـ18 ... وشوية جرعة حماس ورجولة أول ٥ دقايق عشان لعيبة مدريد يكونوا جاهزين لكأس العالم"، في إشارة منه إلى أن ألميريا سيلجأ للخطة الدفاعية إضافة للروح القتالية والحماس عند اللاعبين من أجل إيقاف هجوم الميرنجي.

وسبق لآل الشيخ أن تحدّث عن مواجهة فريقه لريال مدريد، إذ قال: "أول ظهور في ملعبي أخاف من استقبال نتيجة كبرى، لكني سأطلب من اللاعبين الخروج بالتعادل، إذا تحقق الفوز سيكون كرما من الله، سنواجه ريال مدريد بطل أوروبا".

عاد ألميريا إلى الدرجة الأولى (لا ليغا) بعد غياب دام 7 أعوام، إذ يعود آخر ظهور للفريق في المسابقة إلى موسم 2015/2014.

واستحوذ تركي آل الشيخ على نادي ألميريا في أواخر عام 2019.