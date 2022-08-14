دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ مسلّي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، على بيان مسؤولي نادي الهلال، الذي تضمن استغرابهم تأخر صدور قرار مركز التحكيم الرياضي في قضية اللاعب محمد كنو.

وأصدر الهلال بياناً رسميًا، السبت، استنكر من خلاله تبرير مركز التحكيم سبب البطئ في اتخاذ القرارات والتأخر في الفصل بطلب التدابير الوقتية، معتبرًا أن المركز تأثر بالضغوط الإعلامية الّتي أنتجت قرارًا ظالمًا للنادي، حسب البيان. وطالب بضرورة التزام الحياد التام وعدالة الإجراءات والسرية.

في خين أعرب مسلّي آل معمر عن استيائه من اعتراض جاره اللدود على مركز التحكيم الرياضي، إذ قال عبر حسابه في تويتر: "‏لاعبنا من ١-٧-٢٠٢٢ إلى ٣٠-٦-٢٠٢٥ بعقد رسمي موثق في لجنة الاحتراف".

وأضاف آل معمر: "يوقعون معه على الهواء.. ثم يستغربون تطبيق القانون! عجب عجاب!"

وكان مركز التحكيم الرياضي ذكر أسباب تأخر إصدار القرار بشأن قضية محمد كنو، إذ أشار إلى أنه يحرص على منح الأطراف الحق الكامل لتقديم المذكرات والأسانيد والدفوع القانونية، ومنحهم المدد الكافية لتقديم ما لديهم.

وقررت غرفة فض المنازعات في وقت سابق إيقاف كنو لمدة 4 أشهر، وفرض غرامة مالية على الأزرق الهلالي لصالح النصر وقدرها 27 مليون ريال سعودي (7 مليون دولار)، إضافة لمنع الهلال من التسجيل في فترتين من سوق الانتقالات.

وأثار محمد كنو جدلاً واسعًا في الآونة الأخيرة، إذ أعلن عن تجديد عقده مع نادي الهلال، إلّا أن نادي النصر كشف عن حصوله على توقيع اللاعب من قبل.