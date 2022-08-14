صلاح والنني يعزيان في ضحايا حريق كنيسة المنيرة في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حرص المصريان محمد صلاح ومحمد النني، لاعبا ليفربول وأرسنال، على تقديم تعازيهما في ضحايا حادث الحريق الذي أندلع في كنيسة أبو سيفين (المنيرة) في منطقة إمبابة شمالي الجيزة، وأسفر عن مصرع 41 شخصًا و14 مصابًا.

وقال صلاح عبر حسابه في تويتر: "‏خالص العزاء في ضحايا كنيسة أبو سيفين مع أمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

مثله، كتب النني: "‏أتقدم بخالص التعازي للشعب المصري بعد الحادث المأساوي الذي وقع بكنيسة المنيرة وأنعي ضحايا الحادث الأليم من الإخوة الأقباط".

كما قدّم نادي ليفربول الإنجليزي تعازيه في ضحايا الحريق، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، إذ قال في صفحاته عبر فيسبوك: "خالص تعازينا من نادي ليفربول إلى جميع أهالي ضحايا حريق كنيسة المنيرة في محافظة الجيزة المصرية ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين".