هل يفك محمد صلاح عقدة الجولة الثانية من "البريميرليغ"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعتبر الجولة الثانية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بمثابة "عقدة"، للنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، إذ لم ينجح في التسجيل خلالها، في 5 مواسم قضاها مع الريدز.

ولم يتمكّن صلاح من إحراز أيّ هدف، في الجولة الثانية، منذ انضمامه لنادي ليفربول عام 2017، إلا أنّه نجح فقط في صناعة هدفين أمام كريستال بالاس موسم 2018-2019.

ولم ينجح محمد صلاح في المساهمة تهديفيًا سواء بالتسجيل أو الصناعة أمام 4 فرق، ضمن الجولة الثانية، خلال 4 مواسم، وهي: كريستال بالاس 2017-2018، وساوثهامبتون 2019-2020، وتشيلسي 2020-2021، وبيرنلي 2021-2022.

ويطمح صلاح بفكّ العقدة بإحراز أول أهدافه في الجولة الثانية، إذ يواجه نادي ليفربول نظيره كريستال بالاس، مساء الإثنين، في ثاني مباريات (البريميرليغ)، في الموسم الجديد.

يذكر أن محمد صلاح يُعد اللاعب الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز، الّذي استطاع أن يسجّل في جميع المباريات الافتتاحية، للمرة السادسة على التوالي.