دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه سيعتزل المحاماة وسيترك رئاسة االنادي حال عدم إلغاء الحكم الصادر بحقّه، الذي يقضي بحبسه لمدة شهر.

وكان المستشار القانوني في النادي الأهلي، محمد عثمان، كشف عن قرار محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بحبس منصور لمدة شهر، بعد اتهامه بالسب والقذف في القضية المرفوعة ضدّه من قبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وقال منصور عبر قناة الزمالك: "أراهن بكلّ تاريخي، إذا لم تلغَ الأحكام في النقض سأعتزل المحاماة والزمالك، وسآخذ حقي بالقانون، ولا علاقة لنا بالأهلي، ولكن عندما يكون هناك ظلم سنتحدث"، حسب قوله.

وأضاف: "أنا عاوز العيال اللي بتقل أدبها يستنوا مذكرة النقض، وبلاش استفزاز أنا لا أهرب"، حسب تعبيره.

وتابع مرتضى منصور: "آخر شائعة أنني مُنعت من الظهور في قناة الزمالك، أنا رئيس مجلس إدارتها إزاي هتمنع، إحنا بنتعامل مع شركة محترمة، وأيه رأيكم أنا على قناة الزمالك دلوقتي؟"

من ناحية أخرى، قال رئيس نادي الزمالك: ‏"أحد لاعبي الزمالك الكبار تواصل مع محمد صبحي حارس فاركو بشأن العودة إلى الفريق، فقال: ماليش مزاج ألعب في الزمالك، أقول له: ولا الزمالك ليه مزاج تعدي من قدامه، أنت كلّ مباراة تستقبل 4 و5 أهداف، كنت بتعيط عشان أديك 100 جنيه، دلوقتي ملكش مزاج تلعب في الزمالك".

وبشأن عودة لاعبين آخرين، أشار منصور إلى أن "الزمالك هو من قال شكراً لكلّ من طارق حامد ومحمد أبو جبل الّذي يرغب الآن في العودة والاعتذار للجمهور، لكن هذه قضية أخرى، عودته مرهونة بقرار فيريرا، المدرب لم يرفض عودة الحارس لكنه كان مستاء من تصرفات طارق حامد، أبو جبل له بديل هو محمد عواد، لكن طارق لم يكن له بديل"، حسب تعبيره.