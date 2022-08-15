تركي آل الشيخ بعد خسارة ألميريا من ريال مدريد: "ليه قلبوها"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، ورئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، على خسارة فريقه من ريال مدريد، في افتتاح مشواره بمسابقة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وفاز حامل اللقب ريال مدريد على ألميريا بهدفين لواحد، أمس الأحد، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه في تويتر، بعد انتهاء المباراة: "الحمد الله".

وغرّد آل الشيخ: "‏أبوحمود ما قلت لك ١ صفر... ليه قلبوها"، مشيرا إلى تمكّن ريال مدريد من العودة وتحقيق الفوز، بعد أن كانت النتيجة تُشير إلى تقدم ألميريا بهدف.

كما نشر تركي آل الشيخ تغريدة أخرى قائلا: "‏حبيبتي المغرب وأهل المغرب"، إذ أعرب عن شكره للجماهير المغربية المتواجدة في المدرجات خلال اللقاء.

ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية صوراً، جمعته مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

يذكر أن نادي ألميريا لعب أولى مبارياته في (لا ليغا)، بعد غياب دام 7 سنوات. واستحوذ تركي آل الشيخ على نادي ألميريا في أواخر عام 2019.