الإمارات تجمع صلاح وميسي في مباراة مرتقبة.. ما موعدها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يلتقي منتخب مصر نظيره الأرجنتيني، في مباراة ودية، ضمن استعدادات التانغو لبطولة كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر بين نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

وستجمع المباراة الودية التي تحتضنها العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بين نجم الفراعنة محمد صلاح، وليونيل ميسي نجم الأرجنتين.

وكشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري عن موعد المباراة، إذ قال في مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد المصرية": "مباراة منتخب مصر والأرجنتين ستقام في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في العاصمة الإماراتية أبوظبي".

وأضاف إيهاب الكومي: "لم يتحدد الملعب المستضيف للمباراة، سيتمّ تحديده في وقت لاحق".

وأشار عضو الاتحاد المصري إلى أن: "المنتخب البلجيكي يرغب أيضًا في خوض مباراة ودّية مع الفراعنة".

في سياق متصل، قال إيهاب الكومي: "لاعبو الأهلي بسبب حصولهم على إجازة سلبية سيكونوا خارج منتخب مصر في معسكر سبتمبر/ أيلول المقبل، لكن سيتمّ ضمّهم في المعسكرات المقبلة".

وتابع: "البرتغالي فيتوريا رفض ضمّ أيّ عنصر مصري في جهازه المعاون، وأكد أنّه جاء بجهازه كاملاً ولا يحتاج إلى عنصر مصري".

وأتمّ إيهاب الكومي: "هناك محاولة أخيرة من حازم إمام لإقناع فيتوريا، رشحنا له الكابتن محمد يوسف ومحمد شوقي، وكان يوسف الأقرب للانضمام للجهاز".

يذكر أن منتخب الأرجنتين وقع في المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022، إلى جانب بولندا والمكسيك والسعودية، فيما أخفق منتخب مصر في التأهل للمونديال بعد خسارته أمام منتخب السنغال.