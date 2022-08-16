دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يرى باسم مرسي، لاعب نادي الزمالك السابق، ونادي سيراميكا كليوباترا الحالي، أنه المهاجم الأول في مصر، مُشيرًا إلى رفضه اللعب مع نادي الأهلي.

وقال باسم مرسي في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الحياة" المصرية: "أحرزت أكثر من 100 هدف في مسيرتي في لعبة كرة القدم حتّى الآن، لذلك أشوف نفسي أنّني المهاجم الأول في مصر من حيث الأرقام"، حسب قوله.

وأضاف مرسي: "رغبتي في الاحتراف هي السبب في رحيلي عن صفوف الزمالك، وحصلت مع الفارس الأبيض على لقب الدوري وكان عمري 22 فقط"، حسب تعبيره.

وتابع باسم مرسي: "اسمي مرتبط بالعودة لنادي الزمالك وهذا شرف لي، بغض النظر عن عودتي من عدمها، وعلاقتي بالمدرب فيريرا جيدة، وكان سبباً في تطوير أدائي، أنا أتمنى العودة للفريق في وجوده".

وأكمل مرسي: "عمري ما هلعب في الأهلي، لن أفعل ذلك إطلاقاً، ولم أتعمد أبداً إثارة جماهير المارد الأحمر".

واعتبر اللاعب أن "أهدافي في الأهلي سبب غضبهم مني، أنا لستُ مثيراً للأزمات، وكلما تقدمتُ في العمر زدت نضجًا".

يذكر أن باسم مرسي (30 عامًا) سبق أن لعب لنادي الزمالك بين عامي 2014 و2019، وسجّل مع الفريق 53 هدفًا.