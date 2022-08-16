دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح محمد أبو جبل، الحارس السابق لنادي الزمالك المصري، بأنه لم يطلب العودة لصفوف الزمالك، مُشيرًا إلى أنه لاعب حر في الوقت الحالي، ولديه عروض من أندية مصرية.

وكتب أبو جبل عبر حسابه في تويتر: "‏لم ولن أعرض على أي مسؤول في نادي الزمالك الرجوع إلى بيتي وكل ما يقال من المسؤولين لا أساس له من الصحة".

وقال أبو جبل في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "المحور" المصرية: "لم أتواصل مع أمير مرتضى (المشرف العام على الكرة) ووالده مرتضى منصور (رئيس النادي) للعودة للزمالك، أو أفتح كلام مع أحد نهائيًا، أنا لاعب حر حاليًا، ولدي عروض من أندية أخرى"، حسب قوله.

وأضاف: "في الأشهر الستة الأخيرة في عقدي تحدّثتُ مع المسؤولين في النادي بشأن التجديد، فتمّ إبلاغي بأنّني لستُ ضمن أولوياتهم، فماذا أفعل؟"، حسب تعبيره.

وتابع أبو جبل بالقول: "كان هذا في الوقت الذي يجددون خلاله عقود لاعبين آخرين، وكان لدي عروض كثيرة جدًا قبل بطولة إفريقيا وبعدها"، في إشارة إلى مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

وأعرب أبو جبل عن استيائه من الهجوم عليه، قائلا: "ما أريد فهمه، لماذا يتمّ مهاجمتي بهذا الشكل؟ ماذا فعلت ليحدث لي ذلك؟". وأضاف: "كانت علاقتي مع المدرب فيريرا جيدة وهو يعتبرني ابنه، وأقول له: يا بابا"، على حد تعبيره.

وتابع بالقول: "أريد أن أقول لجماهير الزمالك إن الأبيض لم يقصر معي في أيّ شيء، وأنا كذلك، ولكن الجمهور الغاضب مني يجب أن يفهم أن هناك نقاط كثيرة تحدث بشكل خارج عن الإرادة".

وكان مرتضى منصور قد صرح بأن أبو جبل تقدّم باعتذار للمدير الفني فيريرا، وطلب العودة، على أن يتمّ حسم الأمر بنهاية الموسم، فيما قال أمير مرتضى: "موضوع عودة أبو جبل مغلق".

يذكر أن محمد أبو جبل قدّم شكوى رسمية ضد مسؤولي نادي النصر السعودي، وقال إن إدارة النادي لم تلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين، إذ سبق وأن وقع مع الفريق، ثمّ جرى الاستغناء عنه. بينما أعلن نادي النصر أن أبو جبل قدم "معلومات غير صحيحة" والاتفاق جرى بناء على "مخالفة جسيمة".