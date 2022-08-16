دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ينفرد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، برقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يُعتبر الأكثر تسجيلاً وصناعةً في ذات المباراة، منذ سبتمبر/ أيلول عام 2015.

وتمكّن صلاح من التسجيل والصناعة في ذات المباراة 24 مرة، يليه الكوري الجنوبي سون هيونغ، لاعب توتنهام، بـ 21 مرة.

واقترب البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، من تجاوز رقم سون هيونغ، وتحطيم رقم محمد صلاح، إذ سجّل وصنع في ذات المباراة 20 مرة.

ونجح دي بروين في إحراز هدف وصناعة آخر، خلال مباراة فريقه وبورنموث، والّتي انتهت بفوز السيتي برباعية، السبت الماضي، ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُعد دي بروين أكثر اللاعبين صناعةً للأهداف في مسابقة "البريميرليغ"، خلال عام 2022، بواقع 9 أهداف، بالتساوي مع ديان كولوسيفسكي، لاعب توتنهام.

ويقع دي بروين في المركز الثالث خلف سون هيونغ وهاري كين، في ترتيب أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في البطولة، لعام 2022، برصيد 11 هدفاً.