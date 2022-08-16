محمد صلاح يعادل رقم برونو فيرنانديز التاريخي في "البريميرليغ".. ما هو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نجح النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في معادلة رقم تاريخي للبرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكّن صلاح من صناعة 8 فرص سانحة للتسجيل، في مباراة الريدز وكريستال بالاس، ليكون أكثر لاعب يصنع هذا العدد من الهجمات في "البريميرليغ"، منذ أن صنع فيرنانديز العدد ذاته أمام ليستر سيتي، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وتعادل ليفربول بهدف لمثله مع كريستال بالاس، أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، ولم يتمكّن صلاح من هزّ الشباك، إلّا أنّه تميّز من حيث صناعة الفرص.

وما زالت الجولة الثانية في "البريميرليغ" تُشكّل عقدة لصلاح، إذ لم ينجح خلالها في إحراز أيّ هدف، منذ انضمامه لنادي ليفربول عام 2017.

وأخفق صلاح في التسجيل ضمن الجولة الثانية، أمام 4 فرق، خلال 6 مواسم، وهي: كريستال بالاس (3 مرات) وساوثهامبتون وتشيلسي وبيرنلي.

يذكر أن محمد صلاح يُعد اللاعب الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز، الّذي استطاع أن يسجّل في جميع المباريات الافتتاحية، للمرة السادسة على التوالي.