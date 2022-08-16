مرتضى منصور: الأهلي في وجود الـVAR لم يتوج بلقب الدوري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، على مباراة الأهلي ومصر المقاصة، في بطولة كأس مصر لعام 2022.

وفاز المارد الأحمر على مصر المقاصة بهدف دون رد، يوم الأحد، على أرضية ملعب استاد السلام، في دور الـ16بمسابقة الكأس.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك: "الأهلي لا يحتاج إلى المجاملات، وهناك ركلة جزاء لمصر المقاصة لم يذهب خلالها الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد الـ VAR"، حسب قوله.

وأضاف منصور: "ربما تكون الكهربا منقطعة دائماً عن تقنية الـ VAR عندما يستحق منافس الأهلي ركلة جزاء"، حسب تعبيره.

وتابع منصور، قائلاً: "الأهلي في وجود تقنية الـ VAR لم يتوج بلقب الدوري المصري، فماذا عن 42 لقبا سابقا للنادي الأحمر؟"، على حد قوله.

كان النادي الأهلي اعترض، في وقت سابق، على قرارات التحكيم، ليقرر بعد ذلك تكملة الدوري الممتاز باللاعبين الناشئين والعائدين من الإصابة، والانسحاب من البطولات المحلية، قبل أن يعدل عن قراره، ويشارك في بطولة كأس مصر.