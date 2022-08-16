كريستيانو رونالدو مصمم على الرحيل.. هل ينتقل في اللحظات الأخيرة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مازال اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مصمّمًا على الرحيل عن صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان رونالدو قد كشف لمجلس الإدارة رغبته بمغادرة الشياطين الحمر، والبحث عن نادٍ آخر، للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، نسخة 2023.

وعملتْ إدارة اليونايتد على إقناع كريستيانو في البقاء في قلعة "أولد ترافورد"، قبل تجدد رغبة اللاعب بالرحيل، عقب تلقي الفريق هزيمتين في (البريميرليغ)، في الموسم الجديد.

وظهر رونالدو عاجزًا، خلال خسارة فريقه من برايتون بهدفين لواحد، ثمّ من برينتفورد برباعية نظيفة.

وقال الصحفي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات، عبر حسابه في تويتر: "لا يزال وكيل الأعمال خورخي مينديز يعمل على إيجاد حل، انتقال محتمل لكريستيانو رونالدو في اللحظات الأخيرة، كما كان قبل عام واحد".

وأضاف فابريزيو: "كانت أولوية رونالدو دائمًا هي مغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف".

وأتمّ فابريزيو: "يصر مانشستر يونايتد على أن كريستيانو ليس للبيع، فيما يواصل خورخي مينديز استكشاف الخيارات".

ويرتبط رونالدو بعقدٍ مع الشياطين الحمر حتّى صيف 2023، ولعب 38 مباراة مع الفريق، في الموسم الماضي، سجّل خلالها 24 هدفاً وصنع 3 أهداف