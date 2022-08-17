دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق وزير النقل في مصر، كامل الوزير، على انتشار فيديو له خلال مداعبة أحد العاملين حوله وعدد من الصحفيين المتواجدين، بقوله إن نادي الأهلي لم يتوّج بأيّ بطولة منذ وجود تقنية الـ "VAR".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو كامل الوزير على نطاق واسع، إذ قال فيه: "من يوم ما الـ VAR اشتغل ماخدتوش بطولة ولا هتاخدو إلا إذا كسرتوا الـ VAR"، ليرد عليه أحد مشجعي المارد الأحمر: "مش مشكلة يا فندم عندنا منه كثير".

وردّ وزير النقل في مصر على الفيديو المثير للجدل، إذ قال في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد": "أهل الشر اجتزأوا هذا الكلام فقط، ولم تتمّ الإشارة لكلامي في البداية أنّني أحترم الأهلي والزمالك وكلّ أندية مصر" حسب قوله.

وأضاف كامل الوزير: "لقد كان حديثاً ضاحكاً تبادلنا فيه المزاح مع أحد الصحفيين المنتمين للنادي الأهلي، وشددتُ في البداية على عدم تسجيل الحديث الّذي استجبتُ إليه بعد إلحاح، وسط إرهاق شديد بسبب ارتفاع درجة الحرارة" حسب تعبيره.

وتابع وزير النقل بالقول: "ما شأني بـ الـ VAR؟..أحب الأهلي والزمالك والجماهير كلّها، أنا وزير لكلّ المصريين، أشجع حالياً نادي السكة الحديد بصفتي وزيراً للنقل، وقبلها كنتُ مشجعاً لفريق بلدتي المنصورة" على حد قوله.

وأكمل كامل الوزير: "لدي العديد من الأصدقاء الأهلاوية مثل طاهر أبو زيد وجمال الجارحي ومصطفى يونس ومجدي عبدالغني والعامري فاروق وجمال الجارحي، والظروف لم تسمح بلقاء محمود الخطيب" على حد تعبيره.

وأقسم وزير النقل: "والله العظيم لم أسيء للأهلي أو أيّ أهلاوي، ولا أستطيع الإساءة، فالأهلي نادٍ مصري له جماهير عريضة، وليس من الذكاء الحديث عنه بشكل غير جيد" حسب قوله.