إيلون ماسك يغرد عن شراء مانشستر يونايتد

(CNN)-- أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، يوم الثلاثاء، أنه سيشتري نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وقال ماسك، عبر حسابه على تويتر: "سأشتري مانشستر يونايتد".

ويُعرف مانشستر يونايتد نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه "واحد من أكثر الأندية نجاحا في عالم كرة القدم، حيث ينفرد بتاريخ متميز من النجاح في هذا المجال، فقد فوزنا بـ 66 لقبا يتضمن رقما قياسيا بعد الفوز بلقب الدوري الممتاز 20 مرة وكنا أول ناد في إنجلترا يفوز بكأس أوروبا عام 1968"، وتبلغ القيمة السوقية للنادي 2.08 مليار دولار.

يذكر أن إيلون ماسك أغنى شخص في العالم يخوض حاليا نزاعا قانونيا ضد إدارة موقع تويتر على خلفية تراجع ماسك عن صفقة الاستحواذ على الموقع التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، ومن المقرر أن تبدأ جلسات المحاكمة للفصل في النزاع في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، وتستمر لمدة 5 أيام.

وكان تويتر رفع دعوى قضائية ضد ماسك في محاولة لإجبار الملياردير على إتمام صفقة استحواذه على الموقع بعد أن أعلن انسحابه منها.

وكان محامي ماسك زعم أن تويتر "انتهك بنودا متعددة" تخص الصفقة، مدعيا أن الشركة حجبت البيانات التي طلبها إيلون ماسك من أجل تقييم عدد حسابات الروبوتات والبريد العشوائي على الموقع.

وفي المقابل، وصف الفريق القانوني في تويتر لاحقا محاولة ماسك التراجع عن الصفقة بأنها "غير مشروعة" وأشار في الدعوى إلى أن ماسك يستخدم الروبوتات كذريعة لمحاولة للانسحاب من صفقة يشعر بالندم بشأنها.